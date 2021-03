Rotterdam Open: Νίκες για Μάρεϊ και Νισικόρι στην πρεμιέρα (vids)

Έστω και με δυσκολία ο Άντι Μάρεϊ είναι στους "16" στο Rotterdam Open.

Ο Βρετανός πρώην Νο1 που είναι στο Νο123 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-2, 7-6 (2), 6-3 τον Ολανδό Ρόμπιν Χάασε στον 1ο γύρο στο Ρότερνταμ και θα παίξει στη συνέχεια με τον Ρούμπλεφ ή τον Γκιρόν.

Από την άλλη ο Κέι Νισικόρι (Νο45) πέτυχε την πρώτη νίκη του στο tour μετά από τις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο Ιάπωνας τενίστας απέκλεισε με 7-6 (4), 6-1 τον Καναδό Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και θα συναντήσει είτε τον Ντε Μινόρ ή τον Μίλμαν.

Σ' άλλο αγώνα της ημέρας ο Κάμερον Νορί κέρδισε με 6-0, 6-3 τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι και τον περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Βαβρίνκα-Κατσάνοφ.

Muzza mentality @andy_murray gets his first win of 2021, defeating Haase fromdown in the decider in the @abnamrowtt first round! pic.twitter.com/thkKQZplMd

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2021