Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του πανηγυρίζει ο Αλεξέι Πόπιριν .

Ο 21χρονος Αυστραλός τενίστας επικράτησε με 4-6, 6-0, 6-2 στον τελικό του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και κατέκτησε το Singapore Op en.

Ο Αλεξέι Πόπιριν από το Νο115 αύριο θα είναι στο Νο82 που είναι νέο ρεκόρ καριέρας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα ημιτελικά στη Σινγκαπούρη είχε αποκλείσει με 7-6 (5), 7-6 (2) τον Μάριν Τσίλιτς.

Alexei's Popping OFF

First ATP final, first ATP title for @AlexeiPopyrin99 as he beats Bublik in a wild match in Singapore! pic.twitter.com/pPd2BB84kd

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2021