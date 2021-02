Τον 2ο τίτλο της καριέρας της θα διεκδικήσει το πρωί του Σαββάτου (09:30) η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η 19χρονη Πολωνέζα που κατέκτησε το 2020 το Roland Garros θα παίξει με την Ελβετή πρώην Νο4 Μπελίντα Μπένσιτς στον τελικό του Adelaide International.

Η Σβιάτεκ απέκλεισε με 6-3, 6-2 της Τίτσμαν ενώ η Μπένσιτς με 7-6 (2), 6-7 (4), 6-2 την Κόκο Γκάουφ και θα παίξει για τον 5ο τίτλο της.

Terrific from the No.2 seed @BelindaBencic comes from 4-1 down to take the first set, 7-6(2).#AdelaideTennis pic.twitter.com/6VuHdIYNh0 — wta (@WTA) February 26, 2021