Το πρώτο τους παιδί περιμένουν τον Ιούνιο ο Ντέιβιντ Λι και η Καρολίν Βοζνιάκι.

Ο πρώην παίκτης του NBA και η τενίστρια που κατέκτησε το Australian Open και έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά αποσύρθηκε το 2020, ε νώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2019 και την Τετάρτη (10.2) ανακοίνωσαν τα ευχάριστα.

Με ανάρτηση της στο λογαριασμό της στο twitter η κουμπάρα της Σερένα Ουίλιαμς ανακοίνωσε ότι θα γίνει μανούλα ενός κοριτσιού τον Ιούνιο πριν κλείσει τα 31 της χρόνια.

Can’t wait to meet our baby girl in June! pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021