Australian Open: Ο «μάγος» Κύργιος και ο άψογος Τιμ (vids)

Στον 2ο γύρο του Australian Open προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος .

Ο Αυστραλός τενίστας επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-4 του Πορτογάλου Φεντερίκο Σίλβα και θα παίξει με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Νικ Κύργιος ήταν για μια ακόμη φορά απολαυστικός και χάρισε ωραίους πόντους στο κοινό που τον αποθέωσε στο κορτ. Μάλιστα σε κάποια σημείο πήρε και ένα πόντο που σίγουρα στο φινάλε θα είναι από τους καλύτερους στο τουρνουά.

Αν και ζορίστηκε στην αρχή ο Ντομινίκ Τιμ ο οποίος έφτασε το 2020 στον τελικό στο Australian Open απέκλεισε με 7-6 (2), 6-2, 6-3 τον Καζάκο Μιχαήλ Κουκούσκιν και στον επόμενο γύρο θ' αγωνιστεί με τον Γερμανό Κέπφερ.

Στο ντέρμπι της πρεμιέρας ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ κέρδισε με 6-4, 6-2, 7-6 (5) τον Μάριν Τσίλιτς και θα συναντήσει τον Αυστραλό Μπολτ στον 2ο γύρο ενώ ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα απέκλεισε με 7-5, 7-6 (4), 6-2 τον Κέι Νισικόρι.

Πρεμιέρα με το δεξί και για τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Thumbs up if you are through to the second round@dieschwartzman defeats Ymer 7-6(3) 6-4 2-6 6-2 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/tzAcmZkRKK

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021