Τίτλος για τον Σίνερ, νέο «κάζο» για τον Αλιασίμ (vids)

Τον 2ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε στη Μελβούρνη ο Γιάνικ Σίνερ .

Ο 19χρονος Ιταλός, πρώην σκιέρ, που είναι στο Νο36 επικράτησε στον τελικό του Great Ocean Road Open με 7-6 (4), 6-4 του επίσης Ιταλού Στέφανο Τραβάλια και κέρδισε τον 2ο τίτλο του μετά από εκείνον στη Σόφια στο φινάλε του 2020.

Είναι ο νεότερος παίκτης μετά το 2005 και τον Ράφα Ναδάλ που κερδίζει 2 συνεχόμενους τίτλους.

Ο Σίνερ θα κάνει πρεμιέρα στο Australian Open απέναντι στον Σαποβάλοφ (8/2).

Την 7η ήττα του σε ισάριθμους τελικούς γνώρισε ο Φελίξ Οζέ Αλιασίμ. Ο Καναδός τενίστας ηττήθηκε με 6-2, 6-3 από τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς, στον τελικό του Murray River Open.

Ο Έβανς κατέκτησε τον 1ο τίτλο του ενώ ο Αλιασίμ έχει 0/7! O 20χρονος Αλιασίμ που είναι στο Νο21 του κόσμου έχει 3 χαμένους τελικούς το 2019 και το 2020 και ήδη έναν στο 2021.

Vamos, Jannik @janniksin becomes the youngest player to win titles in back-to-back appearances on the ATP Tour since 19-year-old @RafaelNadal in 2005. #GreatOceanRoadOpen pic.twitter.com/yKyK6qfGn9

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2021