Τον 6ο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε στη Μελβούρνη η Ελίζ Μέρτενς.

Η 25χρόνη Βελγίδα επικράτησε με 6-4, 6-1 της Κάια Κανέπι στον τελικό του Gippsland Trophy και επέστρεψε στους τίτλους μετά από το 2019 και την Ντόχα.

Η Μέρτενς είχε εύκολο έργο απέναντι στην Εσθονή η οποία έπαιξε σε τελικό για πρώτη φορά μετά από το 2013.

@elise_mertens takes the title at the Gippsland Trophy!

"I'm really looking forward to next week. Thank you!"@elise_mertens spoke after winning the Gippsland Trophy.#GippslandWTA pic.twitter.com/Bdl36kto51

— wta (@WTA) February 7, 2021