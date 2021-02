Η Ελίζ Μέρτενς και η Κάια Κανέπι θα "συγκρουστούν" στον τελικό της Κυριακής στο Gippsland Trophy της Μελβούρνης.

Η Βελγίδα δεν χρειάστηκε να παίξει στον ημιτελικό αφού αποσύρθηκε η Ναόμι Οσάκα ενώ η Εσθονή επικράτησε με 6-3, 7-6 (6) της Αικατερίνα Αλεξάντροβα.

Οι δυο φιναλίστ έχουν δώσει δυο αγώνες και έχουν από μια νίκη. Για την 35χρονη Κανέπι που είναι στο Νο94 αυτός είναι ο 9ος τελικός (4 τίτλοι) και ο πρώτος μετά από το 2013.

Και για την Μέρτενς (Νο20) είναι ο 9ος τελικός αλλά έχει 5 κούπες.

.@KanepiKaia advances to the #GippslandWTA final!

Defeats No.9 seed Alexandrova leads 6-3, 7-6(6).

The Estonian reaches her first final since 2013 pic.twitter.com/fDiXa6vZIF

— wta (@WTA) February 6, 2021