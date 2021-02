Η Ιταλία έγινε η πρώτη ομάδα που "σφράγισε" το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Παρασκευής στο ATP Cup.

Οι Ιταλοί μετά από τους Αυστριακούς του Ντομινίκ Τιμ κέρδισαν και τους Γάλλους του Γκαέλ Μονφίς και περιμένουν τον αντίπαλο τους στα ημιτελικά.

Στον 1ο αγώνα της σειράς ο Φάμπιο Φονίνι επικράτησε με 6-1, 7-6 (2) του Μπενουί Περ και ο Ματέο Μπερετίνι κέρδισε με 6-4,6-2 τον Γκαέλ Μονφίς για να γράψει το 2-0.

Οι Γάλλοι απλά στο διπλό και μείωσαν σε 2-1.

Moving on

Trailing 1-4, Berrettini rips off straight games to claim the opener 6-4.

#TeamItaly sits a set away from the semis.#FRAITA | #ATPCup pic.twitter.com/pdYourPJ6n

— ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021