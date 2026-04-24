Λουτσέσκου αποκλειστικά στο Gazzetta: «Όταν δάκρυσα για το καλύτερο μέρος της ζωής μου, τον ΠΑΟΚ» (vid)

O Ραζβάν Λουτσέσκου βγάζει όλο το συναίσθημά από μέσα του στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Gazzetta! Οι καλύτερες κι οι χειρότερες στιγμές του στον ΠΑΟΚ. Πώς κέρδισε τον κόσμο ύστερα από δύο δύσκολους μήνες, η στιγμή που δάκρυσε κι τη μέρα που ένιωσε φίλαθλος του ΠΑΟΚ!

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ δήλωσε πως μ' αυτήν την ομάδα έχει δημιουργηθεί μια καρμική σχέση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το ίδιο έχει συμβεί και με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο σύλλογο, χαρίζοντας ήδη δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και βάζει... φουλ για το τρίτο - αυτό που θα διεκδικήσει η ομάδα του απέναντι στον ΟΦΗ αυτό το Σάββατο.

Ο 57χρονος κόουτς συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta «Μπιζίμ ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ». Βγάζοντας έναν... διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που έχουμε δει, αφήνει όλο του το συναίσθημα να τον κατακλύσει.

Μίλησε για τις πιο.. ΠΑΟΚ στιγμές του, θυμήθηκε το πότε δάκρυσε γι' αυτήν την ομάδα. Εξήγησε γιατί ο προπονητής είναι ο πιο θερμός φίλος ενός κλαμπ, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει στην Τούμπα.

Η συνέντευξη του Ραζβάν Λουτσέσκου στο Gazzetta:

Ποια είναι η πιο ΠΑΟΚ στιγμής για εσάς;

«Η πιο ΠΑΟΚ στιγμή για εμένα: Απρίλιος του 2019, ο τίτλος, η νύχτα του αγώνα που κερδίσαμε τον Λεβαδειακό και γίναμε πρωταθλητές, πιστεύω ότι ήταν 21 Απριλίου.

Η δεύτερη είναι η 19η Μαΐου του 2024, όταν γίναμε πρωταθλητές για δεύτερη φορά. Είναι η μέρα - υποθέτω ότι είναι η 12 Μαΐου - η μέρα του τελικού Κυπέλλου που κερδίσαμε απέναντι στην ΑΕΚ το 2018.

Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος τελικός, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και ταυτόχρονα για εμένα ήταν το πρώτο τρόπαιο στην Ελλάδα και με τον ΠΑΟΚ.

Μια άλλη ιδιαίτερη στιγμή ήταν το 2019 όταν κερδίδαμε τον τίτλο μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στα Γιάννενα, όταν νικήσαμε τον ΠΑΣ με 2-0 και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν εκείνη η στιγμή κερδίζοντας το ματς. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς καμία ήττα, οπότε ένα ακόμα φανταστικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ και για εμάς τους ανθρώπους που ήμασταν μέρος εκείνης της στιγμής.

Για άλλη μια φορά ο τελικός του Κυπέλλου αυτός απέναντι στην ΑΕΚ που μας έδωσε το νταμπλ. Υπάρχουν πολλά ωραία παιχνίδια κα βραδιές στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές στιγμές και αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγάλη περίοδο που βρίσκομαι εδώ και έχω εργαστεί εδώ και είναι φυσιολογικό να φτάνεις και να ζεις αυτού του είδους τα γεγονότα και τις ιδιαίτερες βραδιές».

Θυμάστε τον πρώτο σας αγώνα με τον ΠΑΟΚ;

«Ο πρώτος αγώνας ήταν για διοργάνωση της UEFA (σ.σ. απέναντι την Όστερσουντ). Αλλά η πρώτη προπόνηση... Θυμάμαι την πρώτη διαδρομή που είχα κάνει από το Μακεδονία Παλλάς στη Μεσημβρία για την πρώτη προπόνηση. Ναι, είναι ωραίες στιγμές. Ωραίες, ενδιαφέρουσες που επιστρέφω και θυμάμαι ότι οι καταστάσεις δεν ήταν επίσης εύκολες επειδή υπήρχε μπροστά μου μια τεράστια πρόκληση.

Μια αμφιβολία ότι θα έκανα καλή δουλειά ή δεν θα έκανα, πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον μου, πώς όλα θα προέκυπταν από αυτό στην καριέρα μου από αυτό. Τόσο ιδιαίτερες, ξεχωριστές στιγμές, αλλά κοιτάξτε... Μετά από τόσα χρόνια φτάνουμε σε αυτό το σημείο και μπορώ να σας πω ότι ήταν το πιο συναισθηματικό κομμάτι της ζωής μου και το καλύτερο ταυτόχρονα για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για τους λόγους που έζησα με τον ΠΑΟΚ».

Πότε είπατε ότι είστε οπαδός του ΠΑΟΚ;

«Πότε είπα ότι είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ; Από την πρώτη στιγμή! Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολύ εύκολα αυτήν την πτυχή, αλλά ένας προπονητής ποδοσφαίρου είναι ίσως το πιο ενδιαφερόμενο άτομο για έναν οργανισμό για να είναι επιτυχημένη η ομάδα.

Οι παίκτες είναι παίκτες. Θέλουν, απολαμβάνουν, αλλά κατά κάποιον τρόπο σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση γνωρίζουν ότι εντάξει θέλουμε να κερδίσουμε σαν τρελοί αλλά ταυτόχρονα ποιος θα είναι υπεύθυνος και ποιος θα πληρώσει; Ο προπονητής. Αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά ο προπονητής θα φύγει και εμείς ως διοίκηση θα πρέπει να βρούμε μια άλλη στρατηγική και να προχωρήσουμε μπροστά και προσπαθήσουμε να πετύχουμε.

Ο ιδιοκτήτης ξοδεύει χρήματα, ξοδεύει πολλή ενέργεια είναι ο πιο τρελός τύπος για να πετύχει αλλά την ίδια στιγμή αποφασίζει για έναν προπονητή να μείνει ή να μην μείνει και ο προπονητής μένει αν έχει αποτελέσματα. Ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο να έχει αποτελέσματα και να είναι νικητής και επιτυχημένος; Ο προπονητής. Ετσι, εκείνη τη στιγμή ο προπονητής γίνεται ο πιο σημαντικός οπαδός ή ο οπαδός που θέλει περισσότερο από όλους να έχει επιτυχία η ομάδα, επειδή δεν πρόκειται μόνο για την επιτυχία, αλλά διακυβεύεται κι η ζωή του. Αν είσαι επιτυχημένος συνεχίζεις, αλλά την πρώτη στιγμή που δεν έχεις επιτυχία και αρχίζεις να χάνεις έρχονται οι αμφιβολίες σχετικά με τη δουλειά σου και φτάνει η πιθανότητα να απολυθείς κι αυτό είναι ένα τεράστιο τραύμα που ζεις ένας άνθρωπος στη ζωή του και ειδικά ένας προπονητής. Απλώς έχουμε πολλές εμπειρίες και το ποδόσφαιρο διδάσκει πώς να διαχειριστείς αυτές τις απογοητεύσεις. Αλλά για να γυρίσω πίσω, από την πρώτη μέρα ήμουν ο μεγαλύτερος οπαδός του ΠΑΟΚ».

ΠΑΟΚ σημαίνει επανάσταση. Και εσείς είστε μέρος αυτής της επανάστασης.

«Επανάσταση κι ο άνθρωπος στο πώς να διαχειριστείς την απογοήτευση στον κόσμο. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί μέσα από δυσκολίες, μέσα από τη μεγάλη αδικία, ο ΠΑΟΚ ξέρει ή μαθαίνει να αντιδρά, να αντιδρά και να επιστρέφει. Πάντα να επιστρέφει. Ποτέ να μην τα παρατά».

Οι καλύτερες και οι χειρότερες μέρες σας στο σύλλογο ποιες είναι;

«Εντάξει, σ' αυτήν την περίπτωση να αναφέρει ότι κάποιες μέρες είναι αυτές οι μέρες που σας είπα: 21 Απριλίου 2019, 12 Μαΐου 2018, την επόμενη σεζόν όταν κατακτήσαμε το Κύπελλο, ήταν και πάλι το Μάιο, το νταμπλ που κερδίσαμε στις 11 Μαΐου και στις 19 Μαΐου που κερδίσαμε τον τίτλο στο Χαριλάου. Αυτές είναι οι καλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες και οι πιο συναισθηματικές ημέρες στον ΠΑΟΚ. Και προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό θα έλεγα ότι ο Φεβρουάριος του 2018 ήταν ένας από τους πιο δύσκολους της ζωής μου. Γνωρίζοντας επίσης την ιστορία της τελευταίας περιόδου εκείνη την εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Τέσσερις λέξεις για τον ΠΑΟΚ;

«Θα πω μόνο μία λέξη και είναι αρκετό: Ερωτας».

Πώς λαμβάνετε την αγάπη από τον κόσμο; Πώς αισθάνεστε γι' αυτό;

«Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ περίπλοκο συναίσθημα ταυτόχρονα, γιατί είναι πολύ ωραίο να νιώθεις αυτήν την αγάπη. Δεν θα ξεχάσω πόσο δύσκολο ήταν για εμένα την πρώτη φορά που ήρθα στον ΠΑΟΚ και πόσες αμφιβολίες υπήρχαν σχετικά με την παρουσία μου εδώ στους πρώτους δύο μήνες. Ήταν σχεδόν δύσκολο να βρω από το σπίτι. Όχι επειδή κάποιος θα μου επιτιθόταν, αλλά ένιωθα μια αρνητικότητα απέναντί μου. Και το ένιωθα αυτό, εντάξει, είσαι σε ένα μέρος που δεν θα έπρεπε να είσαι. Αλλά βήμα-βήμα, βήμα-βήμα, θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτή η κατάσταση άρχισε να αλλάζει και μετά από 4-5 μήνες, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο-Μάρτιο το 2017-18, αυτή τη σεζόν, το συναίσθημα ήταν τελείως διαφορετικό. Και τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω, αλλά είναι φανταστικό να νιώθεις αυτή την αγάπη από τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, είναι επίσης μια τεράστια, τεράστια πίεση γιατί είναι μια τεράστια ευθύνη, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε εμένα, ότι η χαρά τους ή η λύπη τους εξαρτάται κάπως από τις αποφάσεις μου από το ένα παιχνίδι στο άλλο, αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά στην τελική αυτή είναι η δουλειά μας, η ευθύνη μας και πρέπει να το διαχειριστώ».

Εχετε κλάψει για τον ΠΑΟΚ;

«Σας είπα ότι είχα δάκρυα μετά τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα. Εκείνον όταν τελειώσαμε το παιχνίδι και ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα με 26 νίκες και 4 ισοπαλίες».

Η ευχή σας για το σύλλογο;

«Η ευχή μου για τον σύλλογο είναι να είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και να είναι χαρούμενοι για τη δουλειά της ομάδας τους, για τη νοοτροπία της ομάδας τους. Γιατί, οι τίτλοι, ξέρεις, είναι τίτλοι.

Τις τελευταίες ημέρες διάβασα μια δήλωση του Γκουαρδιόλα που έλεγε ότι στην τελική στο ποδόσφαιρο χάνεις πολύ περισσότερο απ' ότι κερδίζεις, αλλά αυτή η περηφάνια για τη νοοτροπία της ομάδας σου πρέπει να είναι στην κορυφή».