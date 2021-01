Antalya Open: Για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς Ντε Μινόρ - Μπούμπλικ (vids)

Ο Αυστραλός Άλεξ Ντε Μινόρ έγινε ο πρώτος τενίστας που προκρίθηκε σε τελικό της ATP το 2021.

Ο νεαρός τενίστας επικράτησε στον ημιτελικό του τουρνουά της Αττάλεια (Τουρκία) με 6-4, 3-6, 6-2 του πρώην top-10 Νταβίντ Γκοφέν και θα παίξει στον τελικό της Τετάρτης (10:00) μ' αντίπαλο τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ο Καζάκος που είναι στο Νο49 κέρδισε στον 2ο ημιτελικό με 6-4, 6-7 (4), 6-3 του Γάλλου Τζέρεμι Σαρντί και θα συναντήσει το Νο23 κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Ντε Μινόρ έχει 3 τίτλους και ο Μπούμπλικ ψάχνει τον 1ο.

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα προκρίθηκε στον πρώτο ημιτελικό της καριέρας του στο Delray Beach Open που διεξάγεται στη Φλόριντα.

Ο νεαρός Αμερικανός απέκλεισε τον σπουδαίο συμπατριώτη του Τζον Ίσνερ, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα παίξει στο Australian Open, με 6-3, 4-6, 6-3 και θα παίξει με τον Βρετανό Κάμερον Νορί.

Στον άλλο ημιτελικό θ' αγωνιστούν οι Χάρισαν-Χούρκατς.

