Σπουδαία ήταν η παρουσία της Δέσποινας Παπαμιχαήλ στον 1ο γύρο του Abu Dhabi Open.

Η Ελληνίδα που είναι στο Νο275 του κόσμου προκρίθηκε ως lucky loser στο κυρίως ταμπλό αλλά ηττήθηκε από το Νο6 του κόσμου την Καρολίνα Πλίσκοβα με 6-2, 7-6 (4).

Η Παπαμιχαήλ έδειξε πολύ καλά στοιχεία, είχε πέντε ευκαιρίες για μπρέικ (1/5) και έβαλε πολύ πίεση στην Τσέχα η οποία είναι στο Νο3 του ταμπλό. Μάλιστα στο 2ο σετ την κοίταξε στα μάτια και την ανάγκασε να φτάσει στο τάι μπρέικ για να πάρει τη νίκη.

Όλα αυτά απέναντι σε μια παίκτρια που το 2017 είχε ανέβει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Για την Παπαμιχαήλ ήταν το πρώτο της παιχνίδι σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της WTA.

Στο 1ο σετ η Παπαμιχαήλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά δεν θα το καταφέρει με την Πλίσκοβα να κάνει το 2-1.

Με μπρέικ η Τσέχα φτάνει στο 3-1 και με νέο μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Η Ελληνίδα ανέβασε πολύ την απόδοση της στο 2ο σετ.

Ισοφάρισε σε 2-2 απέναντι στο Νο6 του κόσμου και στο 6ο γκέιμ έσβησε διπλό μπρέικ πόιντ της Πλίσκοβα για το 3-3. Με διπλό λάθος της Πλίσκοβα η Παπαμιχαήλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά θα το σβήσει η Τσέχα και με άσο θα κάνει το 4-3.

Η Πλίσκοβα θα κάνει μπρέικ (5-3) αλλά στο 9ο γκέιμ η Παπαμιχαήλ θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ. Η Πλίσκοβα θα σβήσει τα 2 αλλά θα φτάσει σε μπρέικ για να μειώσει σε 5-4.

Θα κρατήσει το σερβίς της για να ισοφαρίσει σε 5-5. Το 6-5 είναι για την Πλίσκοβα και η Παπαμιχαήλ έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ.

Η Πλίσκοβα θα προηγηθεί με 3-1 και η Παπαμιχαήλ θα πάρει πίσω το μίνι μπρέικ για το 3-2. Η Τσέχα θα πατήσει... γκάζι για το 6-2 και θα έχει 4 ματς πόιντ. Η Ελληνίδα θα σβήσει τα 2 (6-4) αλλά η Πλίσκοβα θα επικρατήσει με 7-6 (4).

Η Παπαμιχαήλ είχε 21 αβίαστα λάθη και 9 winners και η Πλίσκοβα είχε 27 αβίαστα και 25 winners.

