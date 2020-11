Madrid Open: Τουρνουά δυο εβδομάδων το 2021 (pic)

Το 2020 ήταν ένα από τα 6 Masters που ακυρώθηκαν λόγω του covid-19 αλλά το 2021 θα επιστρέψει πιο δυνατό και έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια.

Οι διοργανωτές του Madrid Open αποφάσισαν το 2021 θα "απλωθεί" σε 2 εβδομάδες και ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθεί από τις 27/4 έως τις 9/5.

Θα ξεκινήσει την Τρίτη με τον 1ο προκριματικό γύρο των γυναικών, ενώ οι πρώτοι αγώνες για το κυρίως ταμπλό των γυναικών θα γίνουν την Πέμπτη (29/4). Τα προκριματικά των ανδρών θα αρχίσουν την Παρασκευή (30/04) και την Κυριακή (2/5) θα έχουμε πρεμιέρα στο κυρίως ταμπλό των ανδρών.

Θυμίζουμε ότι το 2019 τον τίτλο κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς κερδίζοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά στον τελικό.

