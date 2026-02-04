Ξεκίνησαν οι πρώτες επίσημες κινήσεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Μετά την υπογραφή του MoU, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περνά στην πράξη, αιτούμενη διερευνητικές τομές στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και ανοίγοντας κύκλο συντονισμού με τον Δήμο.

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης (MoU) με τον ΑΣ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περνά στο στάδιο των θεσμικών ενεργειών, ενεργοποιώντας το χρονοδιάγραμμα για τ νέο γήπεδο στην Τούμπα.

Η επόμενη μέρα της υπογραφής του μνημονίου συναντίληψης για τη Νέα Τούμπα δεν έμεινε στα λόγια. Αντιθέτως, συνοδεύτηκε άμεσα από τις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που δείχνουν πως το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημο αίτημα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την έγκριση διερευνητικών τομών στο σύνολο της έκτασης όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο γήπεδο στην περιοχή της Τούμπας. Πρόκειται για μια απολύτως προβλεπόμενη και αναγκαία διαδικασία, η οποία απορρέει από προγενέστερη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ έχει αιτηθεί επίσημη συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Στο ίδιο πλαίσιο θα τεθεί και η ανάγκη εναρμόνισης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο απαιτητικό χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει ένα έργο τέτοιου μεγέθους και σημασίας.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι, μετά από μήνες εντάσεων, συζητήσεων και θεσμικών ζυμώσεων, η Νέα Τούμπα περνά πλέον στο στάδιο των διαδικασιών με προγραμματισμό και ξεκάθαρο στόχο.