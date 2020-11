Δυο βήματα μακριά από τον τίτλο στο τελευταίο τουρνουά της χρονιάς είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 22χρονη Λευκορωσίδα (Νο11) προκρίθηκε στον ημιτελικό στο Linz Open της Αυστρίας αφού η αντίπαλος της Οσεάν Ντονίν αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στο 6-3, 3-3.

Η Σαμπαλένκα θα παίξει το Σάββατο στον 5ο ημιτελικό της μέσα στο 2020 και αντίπαλος της θα είναι η Μπάρμπορα Κρετσίκοβα.

Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε την Ελίζ Μέρτενς με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

The No.1 seed @SabalenkaA is through to the semifinals after Dodin is forced to retire due to injury at 6-3, 3-3.#WTALinz pic.twitter.com/T1XuUNCZMS

— wta (@WTA) November 13, 2020