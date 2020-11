Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε στη Σόφια ο Ράντου Άλμποτ.

Ο Ρουμάνος που είναι στο Νο93 του κόσμου απέκλεισε με 6-2, 6-4 στον γύρο των "16" του Sofia Open το Νο1 του ταμπλό και Νο12 του κόσμου, Ντένις Σαποβάλοφ, στην πρεμιέρα του στη Βουλγαρία.

Από την άλλη, οδυνηρό αποκλεισμό βίωσε και ο Μάριν Τσίλιτς.

Ο πρώην Νο3 του κόσμου και νικητής στο US Open 2014 ηττήθηκε με 6-3, 6-2 στον 1ο γύρο από τον Τσέχο Γιόνας Φόρεζτεκ.

Ο 19χρόνος μπορεί να είχε κερδίσει το US Open 2019 (Boys) και να ήταν Νο1 στον κόσμο στα Juniors αλλά είναι στο Νο399 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στους "16" συνεχίζει ο Γιανίκ Σίνερ ο οποίος απέκλεισε με 6-2, 6-4 τον Μάρτον Φούτσοβιτς.

