Paris Masters: Μονομαχία Σβάρτσμαν - Μεντβέντεφ για τους "4" (vids)

Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να είναι και τελικός προέκυψε στα προημιτελικά του Paris Masters.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα παίξει την Παρασκευή με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν για μια θέση στους "4" στο Παρίσι αφού και οι δυο πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Στα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ρώσος έχει 3-0 νίκες απέναντι στον Αργεντινό και 2-0 σε προημιτελικούς με τον Σβάρτσμαν να έχει πάρει μόνο ένα σετ στα 3 παιχνίδια.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο5 του κόσμου δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ αλλά έφτασε στην πρόκριση με 5-7, 6-2, 6-2.

Μετά από το κακό 1ο σετ, έφτανε εύκολα σε μπρέικ στα 2 επόμενα και αν και είχε 37 αβίαστα λάθη "κλείδωσε" τη νίκη.

Ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν από την άλλη έκανε άλλο ένα βήμα για να προκριθεί ως ο 8ος και τελευταίος παίκτης στο ATP Finals του Λονδίνου.

Ο Αργεντινός επικράτησε με 6-1, 6-1 του Ισπανού Φοκίνα και τελείωσε γρήγορα την υπόθεση πρόκριση στους "8" στο Παρίσι.

Signing off on a first @RolexPMasters quarter-final @DaniilMedwed topples Alex de Minaur 5-7 6-2 6-2 in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/SsR5os5HlI

Cruising towards London...@dieschwartzman is just one win away from securing his #NittoATPFinals place after thrashing Davidovich Fokina 6-1 6-1 in Paris#RolexParisMasters pic.twitter.com/W2srKvAugQ

— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2020