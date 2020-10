Ο Νικ Κύργιος πήρε δημόσια θέση για το θέμα του GOAT στο τένις.

Ο Αυστραλός τενίστας επέλεξε τον Ρότζερ Φέντερερ και σημειώσε πως είναι κάτι σαν τον Μάικλ Τζόρνταν στο τένις.

Μιλώντας στον Corey Williams στο Courtside Huddle είπε μεταξύ άλλων: «Πολλοί θα πουν ότι ο Ράφα είναι ο GOAT, ή ο Νόβακ είναι ο GOAT αλλά κατά τη γνώμη μου, ο Ρότζερ παραμένει ο GOAT. Είναι, σχεδόν, κάτι σαν τον Τζόρνταν στο μπάσκετ.

Ήταν ο τύπος που κυριαρχούσε σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Πιστεύω ότι ο τρόπος παιχνιδιού του είναι κάτι το μοναδικό».

O Νικ Κύργιος έχει να παίξει στο tour από τις 26/2 και όλοι περιμένουμε την επιστροφή του στις αρχές του 2020 στην πατρίδα του την Αυστραλία.

Tennis star @NickKyrgios on @RafaelNadal winning 20 Garnd Slams, what he means to the game and where he ranks in the current Top 3 Tennis superstars.

#CourtsideHuddle @BenyamKidane @NBA_AU pic.twitter.com/nHy37SWeqM

— Corey “Homicide” Williams (@chomicide) October 25, 2020