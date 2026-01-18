Ο Αϊτόρ Γκαρθία αποτελεί παρελθόν για τον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος μετά την απόκτηση των Μήτογλου, Τσούμπερ και την προσπάθεια να ντύσει στα κυανόλευκα και τον Νίκα, προχώρησε και σε ένα διαζύγιο.

Η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 31χρονο (25/3/94) Ισπανό μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Γκαρθία, ο οποίος δεν κατάφερε να βοηθήσει. Είχε συνολικά 13 αγώνες, οι 11 στο πρωτάθλημα και 2 ασίστ σε 420 λεπτά. Έτσι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Γκαρθία.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η δήλωση του ποδοσφαιριστή:

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ατρόμητο για τη συνεργασία. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον σύλλογο, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα και εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ανέβει στη βαθμολογία γιατί αυτό της αξίζει! Καλή τύχη, Ατρόμητε!».