Ατρόμητος: Ο Γκαρθία έλυσε το συμβόλαιό του
Ο Ατρόμητος μετά την απόκτηση των Μήτογλου, Τσούμπερ και την προσπάθεια να ντύσει στα κυανόλευκα και τον Νίκα, προχώρησε και σε ένα διαζύγιο.
Η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον 31χρονο (25/3/94) Ισπανό μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Γκαρθία, ο οποίος δεν κατάφερε να βοηθήσει. Είχε συνολικά 13 αγώνες, οι 11 στο πρωτάθλημα και 2 ασίστ σε 420 λεπτά. Έτσι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ατρόμητου: «Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Γκαρθία.
Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.
Η δήλωση του ποδοσφαιριστή:
Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ατρόμητο για τη συνεργασία. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τον σύλλογο, μου συμπεριφέρθηκαν άψογα και εύχομαι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ανέβει στη βαθμολογία γιατί αυτό της αξίζει! Καλή τύχη, Ατρόμητε!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.