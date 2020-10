St. Petersburg Open: Στα ημιτελικά Ρούμπλεφ και Σαποβάλοφ (vids)

Τρένο... συνεχίζει να πηγαίνει ο Αντρέι Ρούμπλεφ στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο10 του κόσμου απέκλεισε με 6-2, 6-1 τον Βρετανό Κάμερον Νόρι στον προημιτελικό και στον ημιτελικό του Σαββάτου (14:00, Cosmote Sport 6) θα παίξει με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Ο Καναδός για να φτάσει στους "4" έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 7-5 τον Σταν Βαβρίνκα.

Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν ο Μίλος Ράονιτς με τον Μπόρνα Τσόριτς. Ο Καναδός απέκλεισε με 6-1, 7-6 (1) τον Κάρεν Κατσάνοφ και ο Κροάτης με 7-6 (3), 6-3 τον Ράιλι Οπέλκα.

Finding his best level when it matters most...

Borna powers on

2019 St Petersburg runner-up @borna_coric gets the better of Opelka 7-6 6-3 to reach his second semi-final of 2020, and his 6th at ATP 500 level#spbopen pic.twitter.com/AgS09dZZcx

— Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2020