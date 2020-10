Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Κολωνία ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το Νο7 του κόσμου και φιναλίστ του US Open απέκλεισε στους "16" τον Ισπανό Φερνάντο Βερντάσκο με 6-4, 6-1 και είναι στους "8".

Εκεί θα συναντήσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις. Ο Γερμανός τενίστας φυσικά είναι το φαβορί για τον τίτλο στην Κολωνία.

Από την άλλη ο Φερνάντο Βερντάσκο στον 1ο γύρο έβγαλε νοκ άουτ με 6-4, 6-4 τον Άντι Μάρεϊ.

Top seed sails through...@AlexZverev blitzes Verdasco 6-4 6-1 in just over an hour to set a meeting with Lloyd Harris in the Cologne quarter-finals pic.twitter.com/kjw6YMDPjd

— Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2020