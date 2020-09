Σε τρελά κέφια ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από την πρόκριση του στον ημιτελικό του Hamburg European Open που ήρθε κόντρα στον Ντούσαν Λάγιοβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας αποθεώθηκε από τους Γερμανούς θεατές και έκανε πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει να τους μιλήσει στη γλώσσα τους. Έτσι τους είπε "καλημέρα" και ξέσπασαν όλοι σε χειροκροτήματα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το λιμάνι της Γερμανίας, τόνισε πως θα είναι και τη νέα χρονιά εκεί για το τουρνουά ενώ όσο αφορά τον αγώνα του με τον Λάγιοβιτς είπε:

«Ο Λάγιοβιτς είναι δύσκολος αντίπαλος στο χώμα με μεγαλη ποικιλία στα χτυπήματα του. Έχει πολύ spin και ποικιλία στα χτυπήματά του. Ήταν πολύ δύσκολο να μείνω συνεπής σε όλο το παιχνίδι και να ακολουθήσω τη δική μου στρατηγική και το δικό μου πλάνο παιχνιδιού.

Όπως είπα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και χρειάστηκε να κάνω κάτι επιπλέον σήμερα για να πάρω τη νίκη στο τέλος. Σημαίνει πολλά για μένα αυτή η νίκη. Είμαι υπερήφανος για τον εαυτό μου, συνεχίζω να δουλεύω σκληρά και να θέλω περισσότερα».

Θα περιμένει τον αντίπαλο του από τον αγώνα του Γκαρίν με τον Μπούμπλικ που αρχίζει στις 19:30 (Cosmote Sport 6).

"Moin Moin" @StefTsitsipas keeping the locals happy in another fun post-match interview @hamburgopen pic.twitter.com/mxWV7qDeoz

— Tennis TV (@TennisTV) September 25, 2020