Λίγες ημέρες μετά από τον ημιτελικό στο Italian Open ο Κάσπερ Ρουντ εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά του Hamburg European Open.

Ο νεαρός Νορβηγός απέκλεισε με 6-3, 6-3 τον πρώην top-10 Ιταλό Φάμπιο Φονίνι και θα παίξει στους "8" με τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ.

Ο Ρουντ πήρε εύκολα το 1ο σετ και στο 2ο έφτασε με 2 μπρέικ στο 4-0. Ο Ιταλός θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ θα μειώσει σε 4-3 αλλά ο Νορβηγός θα κρατήσει την ψυχραιμία του για να φτάσει στο 5-3.

Τελικά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με διπλό λάθος του Φονίνι.

Ruud on the rise

Rome semi-finalist @CasperRuud98 takes out Fognini 6-3 6-3 to fill the last spot in the #HamburgOpen quarter-finals! pic.twitter.com/P6fgEoCGhy

— Tennis TV (@TennisTV) September 24, 2020