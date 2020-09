Το εισιτήριο για τον προημιτελικό του Italian Open τσέκαρε και η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της κατάταξης επικράτησε με 7-6 (6), 6-4 της Σβετλάνα Κουζνέτσοβα και θα παίξει το Σάββατο (16:30) με την νικήτρια του αγώνα της Χέρτζογκ με την Βοντρούσοβα.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Σαββάτου: 13:00 Χάλεπ-Πουτίντσεβα, 15:00 Αζαρένκα-Μουγκουρούθα, 20:00 Μέρτενς-Πλίσκοβα.

Two-time Rome champ @ElinaSvitolina is through to the QF after a 7-6, 6-4 win over Kuznetsova. #IBI20 pic.twitter.com/Vo7W2mGoGV — wta (@WTA) September 18, 2020