Ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του 10ου τίτλου του στο Italian Open πραγματοποίησε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας σ' αγώνα για την φάση των "16" που διεξήχθη στη Ρώμη επικράτησε με 6-1, 6-3 του Σέρβου Ντούσαν Λάγιοβιτς και το Σάββατο θα παίξει στον προημιτελικό με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Αυτή ήταν η 15η φορά στα τελευταία 16 χρόνια που ο Ράφα Ναδάλ θα παίξει σε προημιτελικό στη Ρώμη.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ράφα αρχίζει με μπρέικ (2-0) και ο Λάγιοβιτς το πήρε πίσω για το 2-1. Ο Ισπανός επιμένει στο 4ο γκέιμ, χάνει 5 μπρέικ πόιντ αλλά θα κάνει με μπρέικ το 3-1 και θα φτάσει στην επικράτηση.

Στο 2ο σετ με 2 μπρέικ (0-1, 0-3) ο Ισπανός θα φτάσει στο 4-0. Ο Σέρβος θα "ξυπνήσει" θα μειώσει με μπρέικ σε 4-2 αλλά ο Ισπανός με νέο μπρέικ θα πάρει το σετ με 6-3 και μαζί και το παιχνίδι.

Από την άλλη ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν επικράτησε με 3-6, 6-2, 6-4 του Χούρκατς, ενώ ο Κέπφερ απέκλεισε με 6-4, 6-0 τον Μουσέτι που ολοκλήρωσε την σπουδαία του παρουσία στη Ρώμη!

Ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ, που είναι παιδί της Ακαδημίας Ναδάλ, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε προημιτελικό Masters αφού απέκλεισε με 6-2, 7-6 (6) του Μάριν Τσίλιτς.

Τέλος στα όνειρα του Γιάνικ Σίνερ έβαλε και ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ ο οποίος τον νίκησε με 4-6, 6-4, 6-4. Ο μοναδικός Ιταλός που συνεχίζει είναι ο Ματέο Μπερετίνι που απέκλεισε με 7-6 (5), 7-6 (1) τον Τραβάγκλια.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ νίκησε με 6-7 (5), 6-1, 6-4 τον Ουμπέρτ.

Στα προημιτελικά του Σαββάτου θα παίξουν οι: 21:30 Ναδάλ-Σβάρτσμαν, 15:30 Τζόκοβιτς-Κέπφερ, 13:00 Μπερετίνι-Ρουντ και Ντιμιτρόφ-Σαποβάλοφ (19:00).

