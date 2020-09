Italian Open: Θέση στους «8» έκλεισαν Χάλεπ, Πλίσκοβα και Αζαρένκα (vids)

Στα προημιτελικά του Italian Open προκρίθηκε το Νο2 του κόσμου, η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα επικράτησε με 7-5, 6-4 της Γιαστρέμσκα και θα παίξει το Σάββατο στον προημιτελικό με την Πουτίντσεβα η οποία απέκλεισε με 4-6, 7-6 (3), 6-2 την Ριμπάκινα.

Στους "8" συνεχίζει και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα η οποία αφού απέκλεισε την Κόκο Γκάουφ με 7-6 (3), 3-6, 6-3 έβγαλε νοκ άουτ και την Τζοάνα Κόντα με 6-4, 6-1.

Αντίπαλος της στα προημιτελικά θα είναι η φιναλίστ του US Open Βικτόρια Αζαρένκα. Η 31χρονη Λευκορωσίδα αφού "διέλυσε" με 6-0,6-0 την Σοφία Κένιν δυσκολεύτηκε με την Κασάτκινα αλλά στο 6-6 του 1ου σετ η Ρωσίδα εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού.

Άλλο ένα ζευγάρι που θα δούμε στα προημιτελικά είναι αυτό της Μέρτενς με την Πλίσκοβα. Η Τσέχα που κέρδισε το 2019 στη Ρώμη επικράτησε με 6-4, 6-3 της Μπλίνκοβα ενώ η Βελγίδα απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Κόβινιτς.

An excellent match...and tournament so far for @GarbiMuguruza! She reaches the quarterfinals with a 6-4, 6-1 win over Konta. #IBI20 pic.twitter.com/J74Q2SvdqV — wta (@WTA) September 18, 2020