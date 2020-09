Μετά από έναν αγώνα που θύμιζε το...Μπεν Χουρ ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς στον 3ο γύρο του Italian Open και προκρίθηκε στον προημιτελικό στη Ρώμη.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά με 7-6 (7), 6-3 του συμπατριώτη του και θα παίξει στον προημιτελικό του Σαββάτου με τον νικητή του αγώνα του Μουσέτι με τον Κόεπφερ.

Το 1ο σετ είχε διάρκεια 1.27'. Ο Φίλιπ ξεκίνησε με μπρέικ, ο Νόβακ το πήρε πίσω και εν συνεχεία έφτασαν στο τάι μπρέικ χωρίς να "σπάσει" ξανά ο ένας το σερβίς του άλλου.

Στο 2ο ο Τζόκοβιτς με μπρέικ προηγήθηκε με 2-1 και έφτασε τελικά στη νίκη-πρόκριση.

14 Rome events played, 14 quarter-finals @DjokerNole maintains his perfect third round record in the Italian capital with 7-6 6-3 win over compatriot Krajinovic.#IBI20 pic.twitter.com/CCizrNRMK9

— Tennis TV (@TennisTV) September 18, 2020