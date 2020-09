Italian Open: Επέστρεψε με νίκη στη Ρώμη η Χάλεπ (vids)

Στον 3ο γύρο του Italian Open προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και τον Αύγουστο είχε κατακτήσει το τουρνουά της Πράγας επέστρεψε στη δράση και επικράτησε με 6-3, 6-4 της Ιταλίδας Παολίνι (Νο99) στον 2ο γύρο.

Επόμενη αντίπαλος για την Χάλεπ θα είναι μια εκ των Ανισίμοβα ή Γιαστρέμσκα.

Top seed @Simona_Halep is off and running in Rome after downing Paolini 6-3, 6-4. #IBI20 pic.twitter.com/QaRlAvR4nd

— wta (@WTA) September 16, 2020