Τέλος στην πορεία του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Western and Southern Open έβαλε ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε με ανατροπή με 1-6, 6-4, 6-3 του Ρώσου ο οποίος το 2019 είχε κατακτήσει το τουρνουά στο Σινσινάτι.

Άλλος ένας top-10 παίκτης μένει εκτός συνέχειας στο τουρνουά και πλέον έχουν μείνει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Μπαουτίστα Αγκούτ που έκανε ένα πολύ ώριμο παιχνίδι θα παίξει την Πέμπτη στον ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Στρουφ.

O αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε... περίπατο. Με μπρέικ έφτασε στο 2-0 και στο 4-0 και επικράτησε με 6-1. Το 2ο όμως ήταν μια άλλη υπόθεση. Ο Μεντβέντεφ θα μειώσει με μπρέικ σε 2-3, θα προηγηθεί με νέο μπρέικ με 4-3 αλλά ο Μπαουτίστα θα φτάσει και αυτός σε μπρέικ για το 4-4.

Θα κρατήσει το σερβίς του και με μπρέικ θα πάρει το σετ με 6-4!

Στο 3ο σετ, ο Ρώσος με μπρέικ θα κάνει το 1-0 αλλά ο Ισπανός με την 4η προσπάθεια θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 1-1. Ο Μπαουτίστα με μπρέικ στο 6ο γκέιμ θα φτάσει στο 4-2 και τα πάντα θα κριθούν στο 9ο γκέιμ (5-3).

Αρχικά ο Μεντβέντεφ θα σβήσει διπλό ματς πόιντ του Αγκούτ, ο Ισπανός με την σειρά του θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα εκμεταλλευτεί το 3ο ματς πόιντ για να πάρει την πρόκριση.

All on the restart!

With today's win @BautistaAgut reaches his third Masters 1000 semi-final and his first since 2016. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/4Uuav5bQn4

— Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2020