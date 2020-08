Western & Southern Open: Οσάκα και Μέρτενς στον 1ο ημιτελικό (vids)

Η Ελίζ Μέρτενς και η Ναόμι Οσάκα έγιναν οι δυο πρώτες παίκτριες που εξασφάλισαν θέση στα ημιτελικά του Western and Southern Open της Νέας Υόρκης.

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 επικράτησε με 4-6, 6-2, 7-5 της Ανέτ Κονταβέιτ και θα παίξει κόντρα στην Μέρτενς στον 2ο ημιτελικό της μέσα στο 2020.

Από την άλλη η Βελγίδα στον πρώτο αγώνα της ημέρας επικράτησε με 6-1, 6-3 της Αμερικανίδας Τζέσικα Πεγκούλα και έτσι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό της Παρασκευής.

H Μέρτενς με την Οσάκα έχουν παίξει 2 φορές και έχουν από 1 νίκη. Το 2017 στη Γουχάν της Κίνας η Μέρτενς κέρδισε με 6-4, 1-6, 6-4 και στην Ιαπωνία και στον ημιτελικό του 2019 η Οσάκα επικράτησε με 6-4, 6-1.

What a ride!@naomiosaka claims her spot in the @CincyTennis semifinal, 4-6, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/rjHZYV8cOe

— wta (@WTA) August 26, 2020