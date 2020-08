Η καταιγίδα που πλήττει αυτή την ώρα τη Νέα Υόρκη οδήγησε σε διακοπή (προσωρινή;) τα παιχνίδια του ταμπλό των ανδρών του Western and Southern Open.

Έτσι υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζον Ίσνερ αλλά και σ' αυτό του Μίλος Ράονιτς με τον Άντι Μάρεϊ.

Όπως είναι φυσικό εάν ξεκινήσουν και πάλι τα παιχνίδια θ' αργήσει πολύ το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Σερένα Ουίλιαμς που ήταν προγραμματισμένο για τις 02:00.

Play has been temporarily suspended due to weather.

Please stay tuned for updates #CInCyTENNIS pic.twitter.com/kkbPeEp7UF

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 25, 2020