Western & Southern Open: Συνεχίζει ο Ντιμιτρόφ, αποκλεισμός για Ρούμπλεφ (vids)

Συνεχίζει στον 2ο γύρο του Western and Southern Open ο νικητής του 2017. Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε στον 1ο γύρο με 6-3, 6-4 τον Γάλλο Ουμπέρ και συνεχίζει στο τουρνουά της Νέας Υόρκης μ' αντίπαλο πλέον τον Ούγγρο Φούτσοβιτς.

Αντίθετα από πολύ νωρίς εκτός μένει το Νο14 του κόσμου, ο Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος αν και πάλεψε ηττήθηκε με 7-5, 3-6, 6-2 από τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς.

Νωρίτερα ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν είχε αποκλείσει με 7-6 (2), 6-3 τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ και θα παίξει με τον Οπέλκα ενώ και ο Κάρεν Κατσάνοφ προκρίθηκε με νίκη (6-4, 6-4) επί του Καζάκου Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Dan Evans picks up where he left off with another big win!

Next up: Milos Raonic#CInCyTENNIS pic.twitter.com/nzIGHGH9lo

— ATP Tour (@atptour) August 23, 2020