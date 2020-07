Τις ομορφιές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανακαλύπτει αυτές τις ημέρες ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 του κόσμου στο τένις είναι εδώ και δυο εβδομάδες αρνητικός στον covid-19 και έτσι αποφάσισε μαζί με τους γονείς του να επισκεφτεί την γειτονική χώρα και ν' ανακαλύψει τις ομορφιές που κρύβει στα βουνά της.

Ο Τζόκοβιτς επισκέφτηκε το όρος Τρέμπεβιτς που είναι κοντά στο Σεράγεβο και το οποίο το 1984 είχε φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά από αυτό το time out θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία του αλλά όπως όλα δείχνουν δύσκολα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το US Open και θα επιστρέψει στη δράση στα χωμάτινα Masters και στο Roland Garros τον Σεπτέμβριο.

Novak, visiting Visoko and the “Bosnian Pyramid Of The Sun” in Bosnia Herzegovina this morning, with his parents. @DjokerNole #Djokovic #NoleFam

