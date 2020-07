Την πρόκριση του στον μεγάλο τελικό του Ultimate Tennis Showdown πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-0 (15-11, 13-11, 13-12) του Νταβίντ Γκοφέν (Νο10) στον ημιτελικό και το βράδυ (23:00) της Κυριακής θα παίξει με τον Ματέο Μπερετίνι (Νο9) στον τελικό για την κούπα.

Ο Τσιτσιπάς είναι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά έχοντας 9 νίκες σε 10 παιχνίδι αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και σε λίγες ώρες και να κερδίσει ξανά τον Ιταλό τενίστα.

