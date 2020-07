UTS: Στον τελικό ο Μπερετίνι και περιμένει τον Τσιτσιπά (vids)

O Ματέο Μπερετίνι (Νο9) είναι ο πρώτος παίκτης που προκρίθηκε στον τελικό του Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στην Ακαδημία Μουράτογλου στη Γαλλία.

Ο Ιταλός τενίστας επικράτησε με 3-2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 3-2) του Ρισάρ Γκασκέ στον...ξαφνικό θάνατο στον ημιτελικό και θα περιμένει τον νικητή του 2ου ημιτελικού ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Γκοφέν για να μάθει με ποιον θα παίξει στον τελικό που θ' αρχίσει την Κυριακή στις 23:00.

Ο Μπερετίνι έχει παίξει με τον Τσιτσιπά στον όμιλο και έχει ηττηθεί.

See ya later, Matteo #UTShowdown pic.twitter.com/nHKWpeDnD5

We are going the distance

The first semifinal of the day is going to a SUDDEN DEATH.

Hold your breath, it's going to be a wild ride.#UTShowdown | @richardgasquet1 pic.twitter.com/J9kWNz2KKY

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020