O Τσιτσιπάς συστήνει στον Κατσάνοφ να κουρευτεί στην Ελλάδα (pic)

Στην Ελλάδα και στην Αθήνα για ολιγοήμερες διακοπές είναι ο Κάρεν Κατσάνοφ και δεν θα μπορούσε να μην... αναζητήσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος τενίστας που έχει φτάσει έως το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από την επίσκεψη του στις εγκαταστάσεις του ΟΑ Γλυφάδας αποφάσισε να ρίξει τις βουτιές του στη Βουλιαγμένη και να ψάξει τον Στέφανο.

Έτσι έβαλε μια φωτογραφία από την... γειτονιά του Τσιτσιπά στο twitter και έγραψε: «Είμαι στο σπίτι σου Στέφανε. Που είσαι; Γιατί δεν είσαι εδώ να μου δείξεις την υπέροχη χώρα σου;».

Ο Στέφανος που είναι στην Γαλλία για αγώνες δεν άργησε να του απαντήσει και βλέποντας και την φωτογραφία με τα πυκνά μαλλιά και μούσια αποφάσισε να του κάνει πλάκα.

Έτσι του έγραψε: «Το μοναδικό μέρος που χρειάζεται να επισκεφτείς στη χώρα μου είναι ένα μπαρμπέρικο».

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) July 11, 2020