Δείτε με ποια ομάδα θα έπαιζε ο Ολυμπιακός στα νοκ άουτ του Champions League εάν τελείωνε απόψε η league phase του θεσμού.

Η έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την 24η θέση της βαθμολογίας και να είναι οριακά εντός θέσεων πρόκρισης για τα νοκ άουτ.

Οι Πειραιώτες θα πάνε στο Άμστερνταμ με στόχο το διπλό που θα τους στείλει στα playoffs, ενώ ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιος θα ήταν ο αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εάν ολοκληρωνόταν απόψε η league phase!

Στην περίπτωση αυτή, οι νταμπλούχοι θα αντιμετώπιζαν είτε την Μπαρτσελόνα, με την οποία αναμετρήθηκαν και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, είτε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Σε περίπτωση πρόκρισης στους «16» δε, θα περίμενε η Νιούκαστλ ή η Τσέλσι.