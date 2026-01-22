Champions League: Τα 29 γκολ και τα highlights της βραδιάς (vid)

Απολαύστε τα 29 γκολ και τα highlights της 7η αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η 7η αγωνιστική ολοκληρώθηκε σήμερα (21/1) με 29 γκολ συνολικά, σπουδαίες αναμετρήσεις, ανατροπές και μεγάλες νίκες.

Η Λίβερπουλ έριξε τριάρα στην Μαρσέιγ, όπως και η Νιούκαστλ στην Αϊντχόφεν. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-2 κόντρα στην Σλάβια Πράγας, ενώ η Μπάγερν Μονάχου πήρε το τρίποντο με 2-0 κόντρα στην Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ. Με 2-0 πήρε την νίκη και η Γιουβέντους κόντρα στην Μπενφίκα του Παυλίδη, που είχε χαμένο πέναλτι. Η Πάφος δυσκόλεψε την Τσέλσι αλλά οι Μπλε επικράτησαν με 1-0. Μεγάλη νίκη πήρε η Καραμπάχ ενάντια στην Άιντραχτ με 3-2 σε ένα ματς με πολλές ανατροπές. Τέλος η Αθλέτικ Μπιλμπάο αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στην Αταλάντα στο Μπέργκαμο με 3-2 και ανέβηκε στην 23η θέση ρίχνοντας τον Ολυμπιακό στην 24η.