Φράνσις Τιαφό: Θετικός στον covid-19 στην Ατλάντα (pic)

Μετά από τα κρούσματα covid-19 σε τενίστες που συμμετείχαν στο Adria Tour στο Βελιγράδι και στο Ζαντάρ ο Φράνσις Τιαφό είναι ο πρώτος τενίστας που θα βρεθεί θετικός στον κορονοϊό στις ΗΠΑ.

Ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για το US Open (31/8) δέχονται το πρώτο πλήγμα αφού ο 22χρόνος τενίστας που συμμετείχε σε αγώνες στην Ατλάντα ανακοίνωσε την απόσυρση του λόγω θετικού δείγματος.

Ο Τιαφό δήλωσε απογοητευμένος από αυτή την εξέλιξη και στο μήνυμα του σημείωσε ότι είχε κάνει και άλλα τεστ στην Φλόριντα όπου προετοιμάζονταν και ήταν αρνητικά.

Ο Αμερικανός τενίστας είναι στο Νο81 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά έχει φτάσει και έως το Νο29.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo

— Frances Tiafoe (@FTiafoe) July 4, 2020