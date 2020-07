Cette année je me suis lancé un nouveau challenge, celui de produire un film Un rêve de gosse pour moi ! Et hier j’ai eu la chance de vivre une nouvelle expérience avec des tout grands de ce métier grâce à mon frère ce génie@kevadams ! Tant de bienveillance de toute l’équipe m’ont permis de vivre une journée incroyable !! Hâte que vous puissiez découvrir ce film

