Νέο σόου Τσιτσιπά στη Γαλλία και μόνος πρώτος στο UTS! (vids)

Έχοντας πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια στο Ultimate Tennis Showdown που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Μουράτογλου στη Γαλλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πλέον μόνος πρώτος στη βαθμολογία!

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 (17-12, 20-9, 19-8, 15-16) με μεγάλη άνεση και με ωραίο τένις και έτσι σε συνδυασμό και με την ήττα του Ματέο Μπερετίνι από τον Ντομινίκ Τιμ είναι μόνος στην κορυφή με 5-1 νίκες.

Τον ακολουθεί ο Ιταλός με 4-2 και ο Γάλλος Γκασκέ με 4-2 και ο Τιμ που έχει λιγότερα παιχνίδια έχει απολογισμό 3-1. Ο Στέφανος με τη νέα νίκη του θα είναι στα ημιτελικά του τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στις 5 νίκες στο τουρνουά και κατά την διάρκεια του αγώνα του με τον Ποπίριν είχε μεγάλα κέφια που τραγούδησε και σε time out.

