Ο Τζόκοβιτς απαντά στους επικριτές του με λόγια του Πατριάρχη Βελιγραδίου (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από την ανακοίνωση του θετικού δείγματος covid-19 αλλά και το φιάσκο στο Adria Tour το οποίο ο ίδιος διοργάνωσε έχει μπει στο στόχαστρο πολλών αθλητών και παραγόντων του τένις.

Ο Σέρβος τενίστας ζήτησε δημόσια συγνώμη για όλα όσα συνέβησαν στο Ζαντάρ αλλά επέλεξε να στείλει νέο μήνυμα με ανάρτηση του στα σέρβικα.

Χρησιμοποίησε λόγια του Πατριάρχη Σερβίας Παύλου (1990-2009) και έστειλε το μήνυμα προς αυτούς που τον ...σταυρώνουν: «Τα πλοία δε βυθίζονται από το νερό που τα περιβάλλει, αλλά από το νερό που μπαίνει σε αυτά. Μην αφήνετε όσα σας περιβάλλουν να εισέλθουν μέσα σας και να σας τραβήξουν στον πάτο».

#Djokovic on Instagram quoting Serbian Patriarch Pavle, known for his wisdom and humbleness: "Boats don't sink because of the water that surrounds them, but because of the water that enters into them. Don't allow the surroundings to get inside you and to drag you to the bottom". pic.twitter.com/NU8wF60E9P

