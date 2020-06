Κανονικά το τουρνουά τένις με αμαξίδιο στο US Open (pic)

Μετά από την "επίθεση" που δέχτηκε από αθλητές τένις με αναπηρία και ειδικά από τον Παραολυμπιονίκη και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Ντίλαν Άλκοτ η USTA έκανε στροφή 360 μοιρών και συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα του US Open το τουρνουά για παίκτες με αμαξίδιο.

Οι διοργανωτές στην αρχική τους ανακοίνωση δεν είχαν το τουρνουά μέσα στις εκδηλώσεις του US Open 2020 αλλά αναγκάστηκαν ν' αλλάξουν άποψη.

«Η USTA ανακοινώνει σήμερα πως τα τουρνουά του wheelchair tennis του US Open θα διεξαχθούν την περίοδο 10-13 Σεπτεμβρίου στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στο Flushing της Νέας Υόρκης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από πολλές τηλεδιασκέψεις με αθλητές του τένις σε αμαξίδιο, που θα αγωνιστούν στα τουρνουά μονών και διπλών του wheelchair και του quad», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

The US Open will host the Wheelchair Tennis Competition Sept. 10-13 at the Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, N.Y. pic.twitter.com/QAwwvp8PfA

