Ντίλαν Άλκοτ προς US Open: «Είμαι ανάπηρος, δεν είμαι άρρωστος» (pics)

Λάβρος κατά πάντων ήταν ο Ντίλαν Άλκοτ μετά από την απόφαση της USTA να μην συμπεριλάβει στο US Open 2020 το τένις με αξαμίδιο!

Ο Αυστραλός που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις με αμαξίδιο και ο οποίος έχει κατακτήσει 10 τίτλους Grand Slam, εκ των οποίων 6 συνεχόμενους στο Australian Open, με την ανακοίνωση της απόφασης ξέσπασε.

«Μόλις ενημερωθήκαμε ότι το US Open θα πραγματοποιηθεί χωρίς wheelchair tennis. Οι γνώμες των παικτών δεν ζητήθηκαν. Νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά για να προκριθώ - ήμουν 2 φορές πρωταθλητής, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη. Δυστυχώς όμως, μου λείπει το μόνο πράγμα που έχει σημασία, να μπορώ να περπατήσω. Αηδιαστική διάκριση», έγραψε αρχικά και συνέχισε:

«Και σας παρακαλώ, μη μου λέτε πως είμαι σε μεγαλύτερη επικινδυνότητα επειδή είμαι ανάπηρος. Είμαι ανάπηρος, δεν είμαι άρρωστος. Είμαι πιο fit και πιο υγιής σχεδόν απ' όλους όσοι διαβάζουν τώρα αυτό το σχόλιο. Δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος.

Σίγουρα υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, η επιλογή όμως αυτή θα έπρεπε να γίνει από εμένα. Είναι μια κατάφωρη διάκριση για τα αρτιμελή άτομα που αποφασίζουν αντί για μένα τι θα κάνω στη ζωή και στη σταδιοδρομία μου, μόνο και μόνο επειδή είμαι ανάπηρος».

Just got announced that the US Open will go ahead WITHOUT wheelchair tennis.. Players weren’t consulted. I thought I did enough to qualify - 2x champion, number 1 in the world. But unfortunately I missed the only thing that mattered, being able to walk. Disgusting discrimination

And please do not tell me I am a ‘greater risk’ because I am disabled. I am disabled yes but that does not make me SICK. I am fitter and healthier than nearly everybody reading this right now. There are no added risks.

— Dylan Alcott (@DylanAlcott) June 17, 2020