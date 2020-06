Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει "ανεβάσει" στο παρελθόν videο τα οποία τον δείχνουν να οδηγεί αυτοκίνητα όπως ένα τρομερό μοντέλο της Tesla αλλά πρώτη φορά μας δείχνει πως πλένει αυτοκίνητο.

Βέβαια δεν είναι κανένα τυχαίο. Είναι μια Ferrari F430 την οποία δείχνει να απολαμβάνει να την πλένει και φυσικά να την οδηγεί.

Ο Έλληνας τενίστας που προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή σχολιάζει και το πλύσιμο του πολυτελούς αυτοκινήτου: «Είναι κάτι παραπάνω από αυτοκίνητο. Χρειάζεται σέρβις σπα».

It's more than a car, it needs spa service. #FerrariF430 pic.twitter.com/TbC5BjqmAB

