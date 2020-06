Τσιτσιπάς - Τιμ 1-3: Πρώτη ήττα για τον Στέφανο στη Γαλλία (vids)

Την ήττα στον πρώτο του αγώνα κόντρα σε παίκτη του top-10 στην μετά καραντίνας εποχή γνώρισε το βράδυ της Κυριακής ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας στο πλαίσιο της 4ης ημέρας του Ultimate Tennis Showdown που διοργανώνει η Ακαδημία Μουράτογλου στη Γαλλία ηττήθηκε με 3-1 (15-12, 11-13, 16-13,14-13) από το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ντομινίκ Τιμ.

Αυτή είναι η πρώτη του ήττα στο UTS αφού στους τρεις αγώνες που είχαν προηγηθεί μετρούσε ισάριθμες νίκες.

Ο Τιμ που έχει παίξει πιο δυνατά παιχνίδια μετά από την διακοπή αφού συμμετείχε στο Adria Tour έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 9-5 και 12-8. Ο Αυστριακός όμως επέστρεψε και μέσα σε 1' πήρε τρεις πόντους και ισοφάρισε σε 13-13 από 10-13. Τελικά ο Τιμ θα επικρατήσει με 14-13 και θα πάρει τον αγώνα.

REVENGE COMPLETE @ThiemDomi earns his first #UTShowdown win, 3-1.@StefTsitsipas is no longer undefeated... NO ONE is left undefeated in this UTS1, and ANYTHING could happen. pic.twitter.com/TASh2mhvG3 — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020

Hotshot be so hot, you need to blow your racket #UTShowdown | @ThiemDomi pic.twitter.com/gJfo1UgyXc — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020

Happy Fathers' Day from Domi to you#UTShowdown PS: @ThiemDomi leads 2-1. pic.twitter.com/2Hk9DQEUYT — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020

Who else is going to watch this play on replay?#UTShowdown pic.twitter.com/JCKPdsYAHd — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 21, 2020