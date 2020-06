Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα προσόντα των Big-3 που «ζηλεύει» (vid)

Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα προσόντα των Big-3, δηλαδή του Ρότζερ Φέντερερ, του Ράφα Ναδάλ και του Νόβακ Τζόκοβιτς ; Η ερώτηση είναι ρητορική.

Η απάντηση είναι πως όλοι οι τενίστες θα ήθελαν να έχουν τις αρετές των τριών ανθρώπων που έχουν σαρώσει τα πάντα στο τένις από το 2003 και έπειτα και η ιστορία τους έχει βάλει την ... ταμπέλα "Big-3".

O Στέφανος Τσιτσιπάς στο περιθώριο των αγώνων του UTS στη Γαλλία ρωτήθηκε τι θα ήθελε να έχει από κάθε παίκτη του Big-3 και απάντησε: «Την επιθετικότητα του Φέντερερ, την άμυνα του Ναδάλ και την υπομονή του Τζόκοβιτς».

Ο Έλληνας τενίστας έχει τα δυο τελευταία χρόνια κερδίσει 5 φορές τους Big-3. Από 2 νίκες έχει κόντρα στον Φέντερερ και στον Τζόκοβιτς και μια φορά κέρδισε τον Ναδάλ.

Βέβαια ακόμη τίτλο από τους Big-3 δεν έχει πάρει και δεν είναι και εύκολο.

