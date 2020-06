Το νέο καλεντάρι του τένις για το 2020 (pic)

Είναι επίσημο πλέον. Το επαγγελματικό τένις επιστρέφει τον Αύγουστο. Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη (17.6) τόσο η WTA .όσο και η ATP.

Η αρχή θα γίνει στις γυναίκες και στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 3/8 ενώ στους άνδρες θα έχουμε πρεμιέρα στο Citi Open στην Ουάσινγκτον στις 14/8.

Τα μεγάλα ραντεβού είναι φυσικά το US Open (31/8-13/9) και το Roland Garros (27/9-11/10) ενώ θα διεξαχθούν και το Cincinnati Masters, στη Νέα Υόρκη αλλά και το Madrid Open και το Italian Open πριν από το Roland Garros.

Η ΑTP στην ανακοίνωση της τονίζει πως η σεζόν θα τελειώσει τον Νοέμβριο στο Λονδίνο με το ATP Finals ενώ στα μέσα Ιουλίου θα ανακοινώσει τα υπόλοιπα τουρνουά που θα εισέλθουν στο καλεντάρι από την Ευρώπη και την Ασία.

Φυσικά όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του Ναδάλ και του Τζόκοβιτς για το εάν θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ ή θα παραμείνουν στην Ευρώπη για να προετοιμαστούν για το Roland Garros.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

— ATP Tour (@atptour) June 17, 2020