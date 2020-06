UTS: Ο Τσιτσιπάς διπλασίασε τις νίκες του στη Γαλλία (vids)

Τη δεύτερη του νίκη στο Ultimate Tennis Showdown που διοργανώνει στη Γαλλία η Ακαδημία Μουράτογλου πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας με 3-2 (17-12, 14-15, 15-12,13-15,5-3) του Γάλλου Ρισάρ Γκασκέ και διπλασίασε τις νίκες του στο τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και στο 4ο δεκάλεπτο ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8-2 έκανε μεγάλη προσπάθεια επέστρεψε αλλά έχασε με 15-13.

Στο 5ο και τελευταίο σετ ο Έλληνας είχε 3 χαμένα ματς πόιντ αλλά τα κατέφερε στον ξαφνικό θάνατο και έτσι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι άσοι ήταν 4-2 για τον Έλληνα, οι winners 16-12 πάλι για εκείνον και ο Γάλλος είχε 12-7 αβίαστα λάθη.

