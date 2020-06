UTS: Επέστρεψε με ...θρίαμβο ο Στέφανος Τσιτσιπάς (vids)

Με το δεξί επέστρεψε στη δράση και στο Ultimate Tennis Showdown που διοργανώνει στη Γαλλία η Ακαδημία Μουράτογλου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε το βράδυ της Κυριακής με 3-1 (24-4, 22-6, 13-14,15-9) του Μπενοίτ Περ και έδειξε πως είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Ο Τσιτσιπάς είχε 6-2 άσους, 1-6 διπλά λάθη, 20-14 winners και 7-14 αβίαστα λάθη.

Το τουρνουά του Πατρίκ Μουράτογλου έχει πολλές καινοτομίες αφού αντί για σετ έχει 10λεπτα (4), έχει shot clock 10'', ενδοεπικοινωνία παίκτη-προπονητή, virtual κοινό, ερωτήσεις από δημοσιογράφο σε τάιμ άουτ και άλλα...

Την Δευτέρα (23:15) θ' αγωνιστεί με τον Ρισάρ Γκασκέ αφού το μεταξύ τους παιχνίδι που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναλήθηκε λόγω βροχής.

